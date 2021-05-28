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Ситуация вокруг экстренной посадки самолета Ryanair в Минске
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Защита обжаловала отказ суда удовлетворить жалобу на задержание в Минске россиянки Сапеги

Адвокат Александр Филанович сообщил, что Минский городской суд должен рассмотреть жалобу в трехдневный срок

МИНСК, 28 мая. /ТАСС/. Защита гражданки России Софии Сапеги обжаловала отказ суда удовлетворить жалобу на ее задержание.

"Подана жалоба на постановление суда на отказ в удовлетворении жалобы на задержание. По УПК данная жалоба должна быть рассмотрена Минским городским судом в трехдневный срок", - сообщил в пятницу ТАСС адвокат задержанной Александр Филанович.

Адвокат Сапеги посетил в пятницу свою подзащитную, по словам Филановича, она выглядит бодрой и здоровой.

"Адвокат сегодня [в пятницу] посетил Софью в месте ее содержания. Она выглядит бодрой и здоровой, - сообщил Филанович. - С ее слов, никакое физическое насилие к ней с момента задержания до настоящего времени не применялось".

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БелоруссияРоссияСитуация вокруг экстренной посадки самолета Ryanair в Минске
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