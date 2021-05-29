Легковая машина и три грузовика столкнулись на МКАД

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Три грузовика и легковой автомобиль столкнулись на 68-м км МКАД, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"Три грузовых автомобиля и один легковой столкнулись на 68-м км МКАД, информация о пострадавших уточняется", - сказал собеседник агентства.

В районе аварии движение затруднено на участке длиной почти 4 км, перекрыто три полосы.

Ранее участок Боровского шоссе от улицы Главмосстроя до улицы 50-летия Октября был перекрыт в обе стороны из-за затопления. Также серьезно затруднено движение по Новомещерскому проезду, улицах Богданова, Главмосстроя и 50-летия Октября.

В субботу Главное управление МЧС по Москве распространило экстренное предупреждение о грозовых дождях и усилении ветра до 17 м/с до конца дня. Такое предупреждение МЧС рассылает третьи сутки подряд. В связи с непогодой спасатели рекомендуют водителям значительно снижать скорость движения и увеличивать дистанцию от впереди идущих машин, избегать внезапных обгонов, перестроений и опережений и парковать автомобили вдали от деревьев. Пешеходам советуют обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться от грозы и дождя под деревьями. При движении по краю проезжей части пешеходу необходимо обозначить себя светоотражающими элементами на одежде.