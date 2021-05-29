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В Москве подтопило проезжую часть на Боровском шоссе

В связи с этим затруднено движение машин в сторону МКАД и области

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Проезжую часть на Боровском шоссе около станции метро "Говорово" в Москве подтопило, движение в сторону МКАД и области затруднено. Об этом сообщается в субботу в Telegram-канале столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

"На Боровском шоссе в районе станции метро "Говорово" произошло подтопление проезжей части. На месте работают оперативные службы. Движение в сторону МКАД затруднено на 2 км, в сторону области - на 0,5 км", - говорится в сообщении.

Водителям рекомендуют планировать маршруты в объезд Боровского шоссе и прилегающих к нему улиц.

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