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Затопленные улицы и заглохшие автомобили. Последствия ливня в Москве в постах из соцсетей

Жителей города предупреждают о непогоде уже третий день
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МЧС третий день подряд предупреждает жителей Москвы о сильных дождях с грозой. В частности, 29 мая непогода привела к тому, что некоторые улицы и участки шоссе оказались затопленными. Почти 300 бригад и около 290 единиц техники ГУП "Мосводосток" дежурят на улицах города для ликвидации последствий ливня.

Кроме того, в Москве дует сильный ветер - МЧС предупреждает о порывах до 17 м/с. На северо-востоке Москвы ветер повалил дерево, в результате чего было перекрыто движение по двум полосам.

Пользователи соцсетей делятся фото и видео последствий непогоды.

 

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