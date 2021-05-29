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МЧС третьи сутки подряд предупреждает москвичей о сильных дождях с грозой

По прогнозам синоптиков, порывы ветра при грозе могут составить до 17 м/с

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Главное управление МЧС по Москве распространило экстренное предупреждение о грозах, дождях и усилении ветра в субботу до конца дня.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайшие 1-2 часа и до конца суток 29 мая местами по Москве ожидаются дождь, гроза, при грозе усиление ветра с порывами до 17 м/с", - сообщили ТАСС в пресс-службе столичного главка МЧС.

Такое предупреждение МЧС рассылает третьи сутки подряд. В связи с непогодой спасатели рекомендуют водителям значительно снижать скорость движения и увеличивать дистанцию от впереди идущих машин, избегать внезапных обгонов, перестроений и опережений и парковать автомобили вдали от деревьев. Пешеходам советуют обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться от грозы и дождя под деревьями. При движении по краю проезжей части пешеходу необходимо обозначить себя светоотражающими элементами на одежде.

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