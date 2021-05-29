Около 300 бригад "Мосводостока" дежурят на улицах Москвы из-за дождей

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Почти 300 бригад и около 290 единиц техники ГУП "Мосводосток" дежурят на улицах Москвы для обеспечения ликвидации подтоплений, в субботу сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства.

"300 бригад и порядка 290 единиц техники ГУП "Мосводосток" дежурят на улицах столицы. Специалисты прочищают водоприемные решетки и водосточные колодцы для недопущения временных скоплений воды. Под особым контролем - остановки общественного транспорта, низинные места", - говорится в сообщении.

Сообщить о скоплениях воды на дорогах и во дворах можно по телефону круглосуточной центральной диспетчерской службы Мосводостока: +7 (495) 657-87-03. Если затоплена территория около дома, отправить заявку можно в управу района (контакты есть на сайте управы), в префектуру округа (контактная информация есть на сайте префектуры), через единый диспетчерский центр по телефону: +7 (495) 539-53-53.

Жалобы также принимают через портал "Наш город" и на горячей линии Объединения административно-технических инспекций: +7 (499) 264-96-81. Если вода скопилась в подземных переходах, нужно обратиться в ГБУ "Гормост" по телефону: +7 (495) 632-58-46.

По прогнозам синоптиков, 29 мая местами по Москве ожидаются дождь, гроза, усиление ветра с порывами до 17 м/ с.