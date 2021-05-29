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В Екатеринбурге ликвидировали открытое горение на производственной площадке

В результате ЧП никто не пострадал

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 мая. /ТАСС/. Открытое горение на территории производственной площадки в Екатеринбурге ликвидировали. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

"В 14:45 (12:45 мск) открытое горение на пожаре на улице Фронтовых бригад в Екатеринбурге ликвидировано. Проводится проливка и разборка сгоревших конструкций. Информации о пострадавших не поступало", - говорится в сообщении.

Информация о пожаре поступила в 12:04 (10:04 мск). На территории производственной площадки горели мусор и стальной ангар. Существовала угроза перехода огня на находящиеся рядом с ангаром бочки с горюче-смазочными материалами. В 13:44 (11:44 мск) было объявлено о локализации пожара на площади 450 кв. м.

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