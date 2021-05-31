Материалы по делу устроившего стрельбу в Екатеринбурге поступили в суд

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 мая. /ТАСС/. Материалы по уголовному делу в отношении мужчины, устроившего стрельбу в Екатеринбурге, в результате которой пострадали девочка и сотрудник Росгвардии, поступили в Чкаловский районный суд. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Да, дело поступило в суд. Заседание состоится, ориентировочно, в 15:00", - сказали в пресс-службе.

В воскресенье вечером, 30 мая, мужчина открыл стрельбу из окна дома в микрорайоне Химмаш в Екатеринбурге. В результате стрельбы пострадали два человека - девятилетняя девочка, которая находится в реанимации в тяжелом состоянии, а также сотрудник Росгвардии, он отпущен домой после оказания медпомощи. Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ и ст. 317 УК РФ (покушение на убийство малолетнего; посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов).