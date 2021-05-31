В пригороде Улан-Удэ под угрозой подтопления из-за паводка остаются 35 жилых домов

УЛАН-УДЭ, 31 мая. /ТАСС/. Дома жителей поселка Тулунжа в пригороде Улан-Удэ остаются под угрозой подтопления из-за паводка. Для исключения ЧП будет проведен обводной канал, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе мэрии.

"Уровень воды в реке Тулунжа [в одноименном поселке] - 65 см. Под угрозой подтопления находятся 35 домов по улицам Княжеская и Казачья. На сегодня запланированы работы по проведению обводного канала протяженностью около 300 м", - сообщили в городской администрации.

В настоящее время в 39 домах поселка наблюдается незначительный выход грунтовых вод в подвалы домов и на приусадебные участки, в домах проживают 130 человек, в том числе 52 ребенка.

К проведению работ, строительству обводного канала привлечены четыре единицы техники, восемь человек. Уже проведены работы по расчистке русла реки.

26 мая власти Улан-Удэ ввели режим повышенной готовности из-за угрозы паводка в пригороде. Организован ежесуточный мониторинг уровня воды в водоемах.