Песков отказался рассуждать о причинах инцидента со стрельбой в Екатеринбурге

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал комментировать инцидент со стрельбой по прохожим в Екатеринбурге.

Что известно о стрельбе в Екатеринбурге

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Речь идет о ЧП, которое произошло 30 мая.

"Это вопрос не в администрацию президента, а к правоохранительным органам", - отвечая на вопрос о возможных причинах инцидента.

В микрорайоне Химмаш Екатеринбурга 30 мая бывший полицейский открыл стрельбу по прохожим из окна своей квартиры. Пострадали два человека - девятилетняя девочка и сотрудник Росгвардии.