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Песков отказался рассуждать о причинах инцидента со стрельбой в Екатеринбурге

Пресс-секретарь президента переадресовал вопрос в правоохранительные органы

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал комментировать инцидент со стрельбой по прохожим в Екатеринбурге.

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Что известно о стрельбе в Екатеринбурге

Речь идет о ЧП, которое произошло 30 мая. 

"Это вопрос не в администрацию президента, а к правоохранительным органам", - отвечая на вопрос о возможных причинах инцидента.

В микрорайоне Химмаш Екатеринбурга 30 мая бывший полицейский открыл стрельбу по прохожим из окна своей квартиры. Пострадали два человека - девятилетняя девочка и сотрудник Росгвардии.

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РоссияПесков, Дмитрий СергеевичСвердловская область
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