По факту падения ребенка в ведро с дезраствором в детсаду на Сахалине возбудили дело

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 31 мая. /ТАСС/. Следователи в понедельник возбудили уголовное дело по факту падения в ведро с дезинфицирующим раствором полуторагодовалой воспитанницы детского сада №9 "Березка" в поселке Ноглики на севере Сахалина. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК РФ по Сахалинской области.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности")", - рассказали в пресс-службе.

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. В ходе дальнейшего расследования будет дана оценка действиям должностных лиц дошкольного учреждения, ответственных за осуществление надлежащего присмотра за малолетними детьми, а также должностных лиц контролирующих органов. Будут приняты меры профилактического характера.

Инцидент произошел рано утром в понедельник. Девочка в детском саду упала в 20-литровое ведро с жидкостью для обработки инвентаря. На месте ребенку была оказана первая помощь, после его доставили в центральную районную больницу. В настоящее время состояние девочки стабилизировано, принято решение о ее направлении с помощью вертолета санитарной авиации в детскую больницу в Южно-Сахалинске для дальнейшего наблюдения и лечения. Минобразования Сахалинской области взяло ситуацию на контроль. В дошкольном учреждении проводится служебная проверка.