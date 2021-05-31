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Дело возбудили в Алтайском крае после второго смертельного ДТП за сутки

На трассе в Ельцовском районе погибли пять человек, в том числе 14-летний подросток

БАРНАУЛ, 31 мая. /ТАСС/. Следователи в Алтайском крае возбудили уголовное дело по факту ДТП, в результате которого погибли пять человек на трассе в Ельцовском районе, в том числе 14-летний подросток. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

Дело возбуждено по ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение лицом правил дорожного движения, повлекшее смерть двух или более лиц").

"По данным следствия, днем 31 мая 2021 года на автомобильной дороге в Ельцовском районе произошло ДТП, в результате которого пострадали 6 человек: пять человек скончались на месте до приезда скорой помощи, в том числе 14-летний подросток, 16-летняя девушка в тяжелом состоянии доставлена в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

Авария произошла в 10:00 мск вблизи села Мартыново, столкнулись автомобили Nissan и Subaru. В результате лобового столкновения Subaru сгорел, в салоне сгоревшего автомобиля обнаружен погибший водитель. В другом автомобиле погибли четыре человека, один пассажир госпитализирован с травмами различной степени тяжести.

Данная авария стала вторым крупным ДТП в регионе за день. Ранее около 03:00 мск на втором километре автодороги К-04 столкнулись Mazda и автобус Iveco. Водитель легкового автомобиля и двое его пассажиров умерли до приезда скорой помощи, еще 11 человек получили травмы. По данному факту управление СК РФ по Алтайскому краю возбудило уголовное дело.

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Алтайский край
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