СК возбудил второе дело по факту халатности после гибели избитого ребенка под Белгородом

ТАСС, 31 мая. Следователи возбудили второе уголовное дело после гибели пятилетнего ребенка, избитого отчимом в Белгородской области, по факту халатности со стороны органов системы профилактики. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

Следователи 31 мая возбудили уголовное дело в отношении жителя Белгородской области, избившего пятилетнего пасынка. Накануне мальчик умер в больнице от полученных травм.

"Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ по факту халатности со стороны органов системы профилактики Волоконовского района, не принявших своевременно надлежащих мер. Помимо погибшего мальчика, в семье воспитываются еще двое малолетних детей, мать которых злоупотребляет спиртным", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе ведомства, принято решение о передаче уголовного дела в аппарат следственного управления. 31-летнему жителю Белгородской области предъявлено новое обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Ранее в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 2 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью").