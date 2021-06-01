Рассмотрение апелляции по делу экс-главы Марий Эл Маркелова отложено на 7 июня

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 июня. /ТАСС/. Нижегородский областной суд отложил рассмотрение апелляции по делу экс-главы Марий Эл Леонида Маркелова, осужденного на 13 лет колонии по делу о взятке, на 7 июня. Об этом сообщили ТАСС во вторник в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Нижегородской области.

"Отложили на 7-е число, на 10:00 мск", - сказал собеседник.

Суд 24 февраля приговорил его к 13 годам колонии и штрафу в размере 235 млн 280 тыс. рублей. По данным суда, Маркелов, используя вексельную схему, получил через посредника от владельца ООО "Птицефабрика Акашевская" Николая Криваша в качестве взятки более 235 млн рублей за незаконное содействие на первоочередное оказание государственной поддержки, а также за общее покровительство по службе. Кроме того, компании были предоставлены справки из Минсельхоза Марий Эл с недостоверными данными для открытия кредитной линии в банке. Маркелов также обеспечивал свою личную охрану за счет средств республиканского бюджета и незаконно хранил 30 боевых патронов. Экс-глава Марий Эл не признал вину.

6 апреля 2017 года указом президента РФ Маркелов был освобожден от должности главы Марий Эл по личному заявлению, 14 апреля того же года Басманный суд Москвы арестовал его по подозрению в получении взятки. По решению Верховного суда дело в отношении Маркелова рассматривалось в Нижнем Новгороде.