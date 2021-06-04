Суд арестовал обвиняемого в насилии над ребенком в Калининграде

КАЛИНИНГРАД, 4 июня. /ТАСС/. Мужчина, задержанный по обвинению в насилии в отношении 10-летнего мальчика в Калининграде, решением суда помещен под стражу до 2 августа. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в региональном следственном управлении СК РФ.

"Обвиняемый в сексуальном насилии над 10-летним мальчиком отправлен под арест до 2 августа", - сказал представитель ведомства.

По данным следствия, 2 июня обвиняемый привел 10-летнего мальчика в безлюдное место, совершил в отношении него насильственные действия сексуального характера и скрылся. Злоумышленника задержали и передали СК сотрудники полиции. Ему предъявлено обвинение, он полностью признал вину.

Первым отделом по расследованию особо важных дел (о преступлениях против личности и общественной безопасности) СУ СК России по Калининградской области по данному факту возбуждено уголовное дело (п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ). Ведутся допросы свидетелей, назначен ряд судебных экспертиз. Полицейские осуществляют оперативное сопровождение расследования.