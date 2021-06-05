Облет территории не дал результатов в поиске мальчика, пропавшего в Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Спасателям при облете территории в Свердловской области не удалось обнаружить пропавшего девятилетнего мальчика. Отряд совершил десантирование и продолжил поиски. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"В 17:00 местного времени Ми-8 МЧС России отработал в зоне поиска. Облет территории, к сожалению, результатов не принес. Для продолжения поисковых мероприятий наземная группировка спасателей Уральского поисково-спасательного отряда совершила десантирование с вертолета на горный хребет. Спасатели пройдут по маршруту туристов и возможным путям отхода", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что для поиска потерявшегося ребенка прилагаются максимальные усилия всех силовых ведомств и волонтеров.

Сообщение о происшествии поступило 5 июня в 00:50 местного времени. Незарегистрированная туристская группа совершала подъем на Уральский хребет в районе туристической базы "Крив". Во время спуска ребенок девяти лет отпросился спуститься самостоятельно, однако к моменту спуска группы на стоянке его не оказалось. На туристическую базу "Крив" он также не вернулся.