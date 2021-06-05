Шторм оставил без электричества около 8 тыс. человек в Кызыле

ТАСС, 5 июня. Сильный ветер оставил без электроэнергии около 20 улиц Кызыла, сообщила в субботу мэрия тувинской столицы на своей странице "ВКонтакте". Как пояснили ТАСС в администрации города, без света остались около 8 тыс. человек.

"В г. Шагонар ураган мощностью до 38 м/с принес большие разрушения. Остался без электроэнергии целый район. Что касается столицы [Тувы], то здесь ветер был мощностью до 25 м/с. По итогу остались без электроэнергии порядка 20 улиц города, случились обрывы проводов и падения опор электропередачи и дорожных знаков", - сообщили в мэрии.

В администрации города ТАСС уточнили, что без света оказались около 8 тыс. человек, в основном жители дачных обществ, обесточены также некоторые дома в центре Кызыла и других районах города.

На пяти многоквартирных домах поврежден шифер на крышах. Пострадавших нет. Коммунальные службы вывозят обрушенные деревья, восстанавливают дорожные знаки, откачивают лужи. Пять бригад энергетиков задействованы на восстановлении электроэнергии Кызыла.

Ранее врио главы Тувы Владислав Ховалыг сообщил об ураганном ветре в Шагонаре. Разрушены крыши зданий, повреждены машины и другое имущество граждан. Все экстренные службы приведены в режим повышенной готовности.

В пятницу в Туве было объявлено штормовое предупреждение в связи с сильным ветром и дождем. Ветер со скоростью от 33 м/с по шкале Бофорта считается ураганом и способен нанести сильные разрушения.