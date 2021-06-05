В Вологодской области нашли тело мужчины, пропавшего ранее при затоплении катера в озере

ВОЛОГДА, 5 июня. /ТАСС/. Местные жители нашли тело мужчины, пропавшего ранее с катера, который 29 мая затонул в Кубенском озере Вологодской области. Родственники его опознали, сообщили журналистам в пресс-службе главного управления МЧС РФ по области.

"На Кубенском озере у населенного пункта Обросово обнаружено местными жителями тело мужчины. Родственниками опознан пропавший при затоплении катера сокольчанин 1984 года рождения", - говорится в сообщении.

По данным МЧС, восемь человек вышли на катере "Гранд Николь" из Вологды, по рекам доплыли до Кубенского озера, где вечером 29 мая судно получило пробоину и затонуло в 4 км от берега на глубине трех метров. Общая протяженность запланированного маршрута составляла 235 км, инцидент произошел на отметке 68 км. На катере было восемь человек, семи из них удалось спастись, один мужчина пропал, велись его поиски. Транспортная прокуратура проверяет обстоятельства происшествия, имелись ли у судоводителя необходимые документы, удостоверение на право управления, соблюдены ли вместимость пассажиров и правила плавания.