К поиску пропавшего в тайге на Урале ребенка подключили беспилотники с тепловизором

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Беспилотные летательные аппараты с тепловизором от Уральского поисково-спасательного отряда будут в ночное время заниматься поиском девятилетнего мальчика, пропавшего в тайге в Свердловской области. Об этом журналистам сообщил заместитель начальника Главного управления МЧС России по Свердловской области Василий Досалиев.

"К месту проведения поиска для участия в операции прибыли группы беспилотных летательных аппаратов с тепловизором от Уральского поисково-спасательного отряда, Росгвардии и добровольцев, которые будут работать в ночное время. В случае нахождения ребенка беспилотником в готовности к спасению находятся группы реагирования. Наземная группировка продолжит поисковые мероприятия 6 июня в 04:00 (02:00 мск)", - сказал Досалиев.

С воздуха уже обследована территория площадью 942 кв. км, борт Ми-8 МЧС России облетел 100 кв. км, борт вертолетного поисково-спасательного отряда "Ангел" - 842 кв. км. К поискам привлечены 192 человека, 41 единица спецтехники. По факту пропажи ребенка следователи проводят доследственную проверку.

Сообщение о происшествии поступило 5 июня в 00:50 по местному времени (22:50 мск 4 июня). Незарегистрированная туристская группа совершала подъем на Уральский хребет в районе туристической базы "Крив". Во время спуска ребенок девяти лет отпросился спуститься самостоятельно, однако к моменту спуска группы на стоянке ребенка не оказалось. На туристическую базу "Крив" он также не вернулся.