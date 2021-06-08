В Приангарье объяснили расхождение данных о площадях лесных пожаров

ИРКУТСК, 8 июня. /ТАСС/. Власти Иркутской области объяснили расхождение своих данных о площадях лесных пожаров с данными, получаемым со спутника. Причиной различий показателей назвали особенности авиационной фиксации и фиксации из космоса. В отличие от авиамониторинга, который проводит регион, со спутника фиксируют не только термоточку, но и площадь термического воздействия, которая в несколько раз превышает площадь возгорания, сообщил во вторник ТАСС министр лесного комплекса Приангарья Дмитрий Петренев.

Во вторник Минприроды РФ заявило, что глава министерства Александр Козлов обратился в Генпрокуратуру в связи с предоставлением недостоверных данных о площади лесных пожаров в Иркутской области и Якутии. В официальной отчетности регионов площади в несколько раз занижены в сравнении с данными со спутника - из информационной системы дистанционного мониторинга (ИСДМ) Рослесхоза.

"Действительно, по действующим со 2 июня пяти лесным пожарам на территории Катангского, Казачинско-Ленского и Мамско-Чуйского районов министерством лесного комплекса области и Рослесхозом фиксировались расхождения площади активного горения между авиационным наблюдением и системой "ИСДМ-Рослесхоз". <…> Система "ИСДМ-Рослесхоз" фиксирует не только саму термоточку, но и площадь термического воздействия от лесного пожара, которое значительно больше, в два и более раз, от реально горящей лесной территории", - сказал Петренев.

Он привел в пример лесной пожар в Казачинско-Ленском районе, ликвидированный 7 июня. Площадь возгорания по результатам инструментальных измерений авиационным способом составила 2 100 га. А системой "ИСДМ-Рослесхоз" зафиксировали 4 761 га.

Министр рассказал, что в период действия лесного пожара региональные ведомства площадь очага измеряют авиационным способом. Точность измерений условная, поскольку из-за задымленности лесной территории присутствует большая погрешность. Ежедневно сведения, получаемые летчиками-наблюдателями по площади пожара, передают в федеральную диспетчерскую службу Рослесхоза.

"В соответствии с правилами тушения лесных пожаров, утвержденными приказом Минприроды, окончательное установление выгоревшей лесной площади выполняется в течение пяти суток с момента ликвидации лесного пожара. Для точного установления площадей пожаров министерством лесного комплекса Иркутской области используются космические снимки высокого разрешения, по которым корректируется площадь лесных пожаров", - пояснил Петренев.

Ситуация с пожарами

Он рассказал, что на севере Иркутской области в последние дни складывалась сложная лесопожарная ситуация. В тушении крупных очагов задействовали 1 703 человека и 566 единиц техники, 13 воздушных судов, включая вертолет Ми-8. В лесах Усть-Кутского и Катангского районов вводили режим чрезвычайной ситуации. В Усть-Кутском районе его сняли в связи с тем, что пожары локализованы.

В Катангском районе продолжают действовать два сложных лесных пожара. В их ликвидации задействованы 152 человека, 32 единицы техники.

По данным Иркутской базы авиационной охраны лесов на вечер вторника, площадь лесных пожаров в области составляет более 8 тыс. га, в том числе почти 2,5 тыс. га - это локализованные очаги.

В министерстве лесного комплекса сообщили, что с начала пожароопасного сезона в лесном фонде региона зарегистрировали 130 возграний на общей площади 17 345 га. Это на 199 пожаров и 15,5 тыс. га меньше, чем за тот же период прошлого года.