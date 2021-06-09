В Саратове возобновил работу электротранспорт

ТАСС, 9 июня. В Саратове последствия сильного ливня ликвидируют до конца 9 июня. Электротранспорт уже возобновил работу. Об этом сообщили во среду в пресс-службе администрации города.

8 июня движение электротранспорта в городе оказалось парализовано на отдельных участках после сильного ливня. Несколько улиц были подтоплены. Также имелись случаи падения деревьев, спасатели провели эвакуацию людей из автомобилей.

"Специалистами первого учреждения была проведена уборка дорог от намытого щебня, песка и мусора, распилены и убраны упавшие деревья. Все работы планируется завершить до конца дня", - говорится в сообщении.

Электротранспорт города работает в плановом режиме.