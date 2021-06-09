В мэрии Сочи сообщили, что дом, где произошел конфликт со стрельбой, признан самостроем

КРАСНОДАР, 9 июня. /ТАСС/. Здание в Сочи, возле которого при конфликте со стрельбой погибли два пристава, было признано судом самовольной постройкой, сообщили журналистам в пресс-службе администрации Сочи в среду.

"Администрацией города Сочи в 2019 году было подано исковое заявление о признании строений капитального строительства, расположенных на земельном участке по адресу г. Сочи, Адлерский район, ул. Просвещения, уч. 81/2 самовольной постройкой. Это одноэтажные строения барачного типа, расположенные в первой санитарной зоне рядом с железной дорогой. 7 сентября 2020 года решением Адлерского районного суда исковое заявление Администрации г. Сочи [было] удовлетворено", - говорится в сообщении пресс-службы.

Уточняется, что летом 2019 года в самовольных постройках барачного типа по этому же адресу произошел пожар, в котором погибли 11 человек.

В пресс-службе Краснодарского краевого суда ТАСС пояснили, что решение суда первой инстанции было обжаловано в Краснодарском краевом суде, апелляционная жалоба отклонена, после чего оно вступило в законную силу. "Суд обязал снести за свой счет одноэтажное капитальное строение и привести земельный участок в первоначальное состояние с вывозом бытовых и строительных отходов", - сообщили в пресс-службе суда, уточнив, что на данный момент один из собственников барачных помещений подал кассационную жалобу, дело находится на рассмотрении в Четвертом кассационном суде.

В пресс-службе управления службы судебных приставов по Краснодарскому краю ТАСС уточнили, что двое сотрудников погибли при выполнении исполнительных действий. В СУ СК РФ по Краснодарскому краю сообщали о возбуждении уголовного дела.