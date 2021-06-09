Число пострадавших при пожаре в больнице в Рязани выросло до 10

ТАСС, 9 июня. Число пострадавших в результате пожара в реанимации Областной клинической больницы (ОКБ) им. Семашко в Рязани выросло до деcяти человек, шестеро из них находятся в тяжелом состоянии. Об этом в среду сообщает правительство региона.

"По данным регионального министерства здравоохранения, состояние одной из пострадавших медсестер оценивается как стабильно тяжелое. В третьем корпусе ГБУ РО "ОКБ им. Н. А. Семашко" была оперативно развернута палата для проведения интенсивной терапии тяжелых больных, куда были переведены четыре пациента 54, 63, 89 лет и 71 года, все они находятся в стабильно тяжелом состоянии. Кроме того, в ОКБ в стабильно тяжелом состоянии находится находится 61-летняя пациентка реанимационного отделения больницы им. Семашко", - говорится в сообщении.

Также в больнице находятся еще две медсестры, 25 и 26 лет, их состояние оценивается как удовлетворительное. В оториноларингологическое отделение ГБУ РО "ГКБ №11" эвакуирована пациентка 49 лет, которая находилась в реанимационном отделении больницы им. Семашко после операции. По информации врачей, она находится в стабильном состоянии. Аналогично оценивается состояние 59-летнего пациента, эвакуированного из ОКБ им. Семашко в инфекционное отделение ГБУ РО "ГКБ №4".