Следователи будут ходатайствовать об аресте подозреваемого в стрельбе в приставов в Сочи

КРАСНОДАР, 9 июня. /ТАСС/. Следователи СУ СК РФ по Краснодарскому краю намерены ходатайствовать об аресте на время следствия подозреваемого по делу о стрельбе в Сочи, где погибли два судебных пристава, сообщили журналистам в СУ СК РФ по Краснодарскому краю в среду.

"В ближайшее время фигуранту будет предъявлено обвинение в совершении указанных преступлений, и направлено ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Исполняющий обязанности руководителя СК РФ по краю Андрей Маслов прибыл в Сочи для личной координации работы следователей", - говорится в сообщении ведомства. В региональном СК также отметили, что мужчина в ходе допроса признал свою вину в полном объеме.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе администрации Сочи, Вартан Кочьян является владельцем двух самостроев, которые по решению суда должны были снести, решения по обоим объектам вступили в законную силу.

"Администрацией Сочи в 2019 году были поданы исковые заявления о признании строений капитального строительства, расположенных на двух земельных участках по улице Просвещения 81/2 и 81/4, самовольными постройками. Решением Адлерского суда исковые заявления администрации города Сочи удовлетворены. 25 февраля 2021 года определением Краснодарского краевого суда решения Адлерского районного суда оставлены без изменения. Кочьян является одним из ответчиков как владелец самовольного объекта, а вот по Просвещения 81/4 решение Адлерского суда засилено (вступило в законную силу) апелляционной и кассационной инстанциями, то есть во всех инстанциях снос удовлетворен, Кочьян является владельцем и этого самовольного строения", - сообщили ТАСС в пресс-службе администрации Сочи.

По данным пресс-службы, на земельном участке по улице Просвещения 81/2 расположены 13 таких незаконных объектов строительства, владельцем одного из них как раз является Кочьян. В пресс-службе администрации Сочи добавили, что по этому земельному участку владельцы подали кассационную жалобу, рассмотрение которой судом назначено на 10 августа, но решение первой инстанции после отказа в удовлетворении апелляционной жалобы вступило в силу. Также в пресс-службе администрации города ТАСС добавили, что подозреваемый проживал по другому адресу, каким образом он использовал эти два самовольно возведенных объекта, неизвестно. Земельные участки по данным адресам являются муниципальной собственностью.