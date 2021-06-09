В результате стрельбы по военной базе США пострадавших нет

НЬЮ-ЙОРК, 9 июня. /ТАСС/. Никто не пострадал в результате инцидента со стрельбой у военной базы в Сан-Антонио в штате Техас, военные изучают следы от пуль на одном из зданий. Об этом в среду сообщил на пресс-конференции подполковник Брайан Лавлесс.

По его словам, около 11:50 по местному времени (19:50 мск) поступил сигнал о том, что из-за периметра ведется стрельба по одному из зданий на территории базы, военные обнаружили на данный момент отметины от пуль в обшивке строения. "К счастью, информации о пострадавших не поступало, мы исследуем отметины [от пуль на здании] и пытаемся подтвердить, что стрельба велась вне пределов базы", - сказал Лавлесс.

Сейчас тревога на базе отменена.

На регулярном брифинге пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби не стал комментировать ситуацию вокруг стрельбы, посоветовав обращаться непосредственно к руководству самой базы. "У них больше информации, и я уверен, что по мере того, как будут развиваться события, они расскажут больше", - отметил он.

Ранее на базе был введен режим локдауна из-за сообщений о стрельбе. По информации местного портала BNO, огонь, предположительно, по базе открыли два человека, которые затем скрылись, их поисками занимается полиция и военные. Информации о возможных причинах инцидента пока не приводится.