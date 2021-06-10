Попавший в ДТП в Свердловской области автобус был служебным

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июня. /ТАСС/. Автобус, с которым произошло ДТП с шестью погибшими в Свердловской области, был служебным и вез со смены работников местного предприятия. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по региону.

Что известно о ДТП с автобусом в закрытом городе в Свердловской области

"По предварительным данным, в 07:20 утра (05:20 мск) служебный автобус с несколькими десятками граждан вез со смены работников местного предприятия. При приближении к остановке, на которой ждали несколько десятков работников, направляющихся на смену, у автобуса возникла неисправность. В результате водитель транспортного средства потерял управление и автобус наехал на находившихся на остановке людей", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что в настоящее время на месте происшествия работает следственная группа в составе нескольких следователей территориального отдела СК России. Проводится осмотр места происшествия, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе "Электрохимприбора" (входит в Росатом), все погибшие были сотрудниками этого предприятия.