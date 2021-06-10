В МВД сообщили, что водитель попавшего в ДТП на Урале автобуса не был пьян

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июня. /ТАСС/. Признаков опьянения у водителя автобуса, который попал в ДТП в Лесном в Свердловской области, в результате чего погибли шесть человек, не обнаружено. Об этом сообщил журналистам руководитель пресс-службы ГУ МВД по региону Валерий Горелых.

Что известно о ДТП с автобусом в закрытом городе в Свердловской области

"За рулем находился гражданин Зелев (1964 года рождения), имеющий 31 год водительского стажа, из них 28 - в категории "Д". Злостным нарушителем ПДД не является, три раза привлекался инспекторами ДПС к административной ответственности по ч. 1 ст. 11.23 и ч. 1 ст. 12.29 КоАП РФ. По результатам освидетельствования признаков опьянения не имеет", - сказал он.

Горелых добавил, что во время ДТП водитель начал сигналить для других участников дорожного движения, а кондуктор призвала порядка 30 пассажиров, находившихся в салоне, сгруппироваться и держаться за поручни. В районе дома №55 автобус пробил ворота промышленного предприятия и совершил наезд на пешеходов.

Горелых уточнил, что на месте ЧП работают наряды ДПС, психолог территориального ОВД. Глава свердловского МВД Александр Мешков направил на место ДТП своего заместителя по следственной работе Владимира Миронова и врио начальника регионального УГИБДД Алексея Спиридонов.

Представители МВД установили личности погибших и пострадавших. Погибли три женщины (1964, 1971, 1984 годов рождения) и трое мужчин (1959, 1963, 1977 годов рождения), пострадали четыре женщины (1957, 1967, 1970, 1997 годов рождения) и мужчина 1959 года рождения, добавил начальник пресс-службы.