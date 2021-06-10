В Морспасслужбе заявили, что поднять судно "Онега" со дна Баренцева моря почти невозможно

Что известно о ЧП с рыболовецким судном "Онега" в Баренцевом море

"Теоретически существует техническая возможность подъема самого затонувшего судна "Онега" с глубины 130 метров, но эта операция по своей сложности, продолжительности и стоимости пока не имеет прецедентов в отечественной истории гражданского судоподъема", - сообщил Чернов в интервью "Российской газете", опубликованном в четверг.

Он пояснил, что с учетом площади района предположительного затопления поиск места нахождения судна имеет крайне низкие шансы на успех. "Даже после обнаружения "Онеги" на грунте нет никакой гарантии, что судно лежит так, что будет возможно с помощью телеуправляемого необитаемого подводного аппарата провести полноценный внешний осмотр", - отметил Чернов, добавив, что обследование внутренних помещений затонувшего судна глубоководным аппаратом тоже будет невозможно.

Кроме того, по мнению Чернова, при условии затопления судна на глубине 130 м "извлечение и подъем тел погибших технически крайне затруднен и связан с неоправданно высоким риском для жизни спасателей".

Рыболовецкое судно "Онега" затонуло в Баренцевом море у Новой Земли в Архангельской области 28 декабря 2020 года. Из 19 человек, находившихся на борту, спастись удалось только двоим. Поиски членов экипажа судна были прекращены 4 января.