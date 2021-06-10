Врачи оценивают состояние трех пострадавших в ДТП с автобусом на Урале как тяжелое

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июня. /ТАСС/. Состояние трех пострадавших в ДТП с автобусом в Свердловской области оценивается как тяжелое. Об этом сообщил ТАСС главный врач территориального центра медицины катастроф Виктор Попов.

Что известно о ДТП с автобусом в Свердловской области

"Пять человек госпитализированы, из них трое тяжелых в реанимации, двое госпитализированы в травматологию", - сказал он.

В пресс-службе областного Минздрава сообщили, что трое пострадавших находятся на искусственной вентиляции легких. "В ЦГКБ 24 вертолетами и автотранспортом территориального центра медицины катастроф Свердловской области будут доставлены пять пострадавших в ДТП в Лесном. Трое пациентов находятся в тяжелом состоянии, подключены к ИВЛ, двое [находятся в состоянии] средней тяжести. У всех пациентов множественные травмы с поражением внутренних органов", - сказали в пресс-службе.