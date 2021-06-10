Второе дело возбудили после падения ребенка с аттракциона в парке Майкопа

МАЙКОП, 10 июня. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело в отношении главного механика аттракциона городского парка культуры и отдыха Майкопа после падения с него ребенка. Мужчина подозревается в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщила в четверг пресс-служба следственного управления СК РФ по республике.

Ранее сообщалось, что в марте в момент эксплуатации аттракциона раскрылся запорный элемент ремня безопасности и находящаяся на качели 14-летняя девочка выпала из сиденья, получив множественные травмы, оцененные как тяжкий вред здоровью. Первое уголовное дело было возбуждено региональным управлением СК в отношении контролера-посадчика аттракциона по аналогичной статье УК РФ, который в соответствии с должностной инструкцией не разъяснил подростку правила безопасности во время нахождения на аттракционе и не проверил надежность застегнутого ремня безопасности.

"Следственным отделом по Майкопу СК РФ по Республике Адыгея в отношении главного механика аттракциона возбуждено уголовное дело. Он подозревается в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 2 ст. 238 УК РФ). По данным следствия, подозреваемый, являясь главным механиком ООО "Карусель 2012", в нарушение действующих законодательных актов и должностной инструкции, не обеспечил безопасную эксплуатацию аттракциона", - говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по результатам проведенной инженерно-технической экспертизы, из выводов которой следует, что причиной несчастного случая с ребенком является дефект запорного элемента (карабина) ремней безопасности. Расследование уголовного дела продолжается, уточнили в пресс-службе ведомства.

В отношении контролера-посадчика дело уже передано в суд.