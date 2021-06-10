Пожар в здании строящейся турбазы в Самарской области потушили

САМАРА, 10 июня. /ТАСС/. Пожар на строящейся туристической базе в селе Ягодном в Самарской области ликвидировали на площади 200 кв. м, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"Локализация в 23:29 (22:29 мск), ликвидация - в 00:16 (23:16 мск). Площадь та же", - говорится в сообщении.

Информация о возгорании в селе Ягодное Ставропольского района поступила в 20:50 (19:50 мск). Как установили сотрудники МЧС, загорелся строящийся корпус базы отдыха на площади 200 кв. м, объект не функционирует.

Пострадавших нет, для тушения пожара были привлечены шесть единиц техники, в работах участвовали 23 человека.