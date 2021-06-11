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Пострадавшие в результате обрушения гаража в Краснодаре находятся в реанимации

Следственное управление СК РФ по Краснодарскому краю проводит по факту инцидента проверку, ход которой взяла на контроль краевая прокуратура
© пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю

КРАСНОДАР, 11 июня. /ТАСС/. Два человека, которые накануне пострадали при хлопке газа в гараже в Краснодаре, находятся в реанимации в тяжелом состоянии. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах региона.

"Они находятся в больнице, в реанимации", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что состояние пострадавших оценивается как тяжелое.

Накануне вечером гараж обрушился в Краснодаре после газового хлопка, в результате один человек погиб и двое пострадали. Следственное управление СК РФ по Краснодарскому краю проводит по факту инцидента проверку, ход которой взяла на контроль краевая прокуратура.

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