Еще двух человек задержали после ДТП в Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июня. /ТАСС/. Директор автотранспортного предприятия и механик, отвечавший за выпуск транспорта на линию, задержаны после ДТП с автобусом, сбившим насмерть семь человек в городе Лесном Свердловской области. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК по региону.

Что известно о ДТП с автобусом в Свердловской области

"На сегодняшний день по уголовному делу задержаны трое подозреваемых - 56-летний водитель, находившийся за рулем автобуса, 61-летний мужчина, выполнявший на автопредприятии функции механика по выпуску транспорта на линию, а также 67-летний директор автопредприятия, на балансе которого находится автобус", - говорится в сообщении.

Утром 10 июня в ЗАТО Лесной служебный автобус, перевозивший сотрудников предприятия "Электрохимприбор" (входит в Росатом), врезался в остановку общественного транспорта. В результате аварии погибли шесть человек, пятеро были госпитализированы. Позже один из пострадавших умер в больнице.

По данным Ространснадзора, в ДТП пострадали 15 человек. Все погибшие и пострадавшие - пешеходы. Причиной аварии, по предварительным данным, стал отказ тормозов. По факту ДТП возбуждены три уголовных дела.