{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Еще двух человек задержали после ДТП в Свердловской области

Речь идет о директоре транспортного предприятия и механике, который отвечал за выпуск транспорта на линию
© СУ СК РФ по Свердловской области/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июня. /ТАСС/. Директор автотранспортного предприятия и механик, отвечавший за выпуск транспорта на линию, задержаны после ДТП с автобусом, сбившим насмерть семь человек в городе Лесном Свердловской области. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК по региону.

На эту тему
Что известно о ДТП с автобусом в Свердловской области
Что известно о ДТП с автобусом в Свердловской области

"На сегодняшний день по уголовному делу задержаны трое подозреваемых - 56-летний водитель, находившийся за рулем автобуса, 61-летний мужчина, выполнявший на автопредприятии функции механика по выпуску транспорта на линию, а также 67-летний директор автопредприятия, на балансе которого находится автобус", - говорится в сообщении.

Утром 10 июня в ЗАТО Лесной служебный автобус, перевозивший сотрудников предприятия "Электрохимприбор" (входит в Росатом), врезался в остановку общественного транспорта. В результате аварии погибли шесть человек, пятеро были госпитализированы. Позже один из пострадавших умер в больнице.

По данным Ространснадзора, в ДТП пострадали 15 человек. Все погибшие и пострадавшие - пешеходы. Причиной аварии, по предварительным данным, стал отказ тормозов. По факту ДТП возбуждены три уголовных дела.

Теги
РоссияСвердловская область
Суд в Москве приговорил к 15 и 10 годам колонии двух сторонников Квачкова
Одного из фигурантов признали виновным в организации деятельности террористической организации, второго - в участии в ее деятельности, заявили во Втором западном окружном военном суде
Читать полностью