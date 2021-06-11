Число пострадавших в ДТП с микроавтобусом под Астраханью увеличилось до 15

АСТРАХАНЬ, 11 июня. /ТАСС/. Число пострадавших в ДТП с микроавтобусом "Газель" и легковым автомобилем в Наримановском районе Астраханской области увеличилось до 15, из них шестеро госпитализированы. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Астраханской области.

Ранее сообщалось о 10 пострадавших и шести госпитализированных.

"Пострадали 15 человек, из них трое доставлены в областную клиническую больницу, трое - в городскую клиническую больницу №3 Астрахани", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в ДТП попал микроавтобус "Газель", который следовал по маршруту Астрахань - Нариманов, а также легковой автомобиль ВАЗ.