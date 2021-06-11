Суд в Воронеже арестовал мужчину, который бросил камень в группу детей и ранил ребенка

ВОРОНЕЖ, 11 июня. /ТАСС/. Суд в Воронеже арестовал до 9 августа 64-летнего мужчину, который бросил камень в группу игравших у гаражей детей и нанес тяжелые травмы головы девятилетнему мальчику. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба следственного управления СК по Воронежской области.

"В отношении 64-летнего подозреваемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 9 августа 2021 года", - говорится в сообщении пресс-службы СУ СК по региону.

Днем 8 июня мужчина бросил камень в детей, которые играли у гаражей на улице Иркутской в Воронеже. Камень попал в голову 9-летнему мальчику, его госпитализировали в больницу, где врачи диагностировали у него открытую черепно-мозговую травму и перелом свода черепа. В отношении местного жителя было возбуждено уголовное дело по п. "б", "з" ч. 2 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего с применением предметов, используемых в качестве оружия").