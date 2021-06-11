Суд в Забайкалье приговорил перевозчика к девяти годам колонии после ДТП с 19 погибшими

ТАСС, 11 июня. Суд в Забайкалье в пятницу приговорил к девяти годам лишения свободы владельца транспортной компании, автобус которой в декабре 2019 года упал в замерзшую реку Куэнгу, из-за чего погибли 19 человек. Об этом сообщила прокуратура региона.

1 декабря 2019 года в 60 км от города Сретенска (Забайкальский край) рейсовый автобус Kia Granbird, следовавший по маршруту Сретенск - Чита, упал с моста в замерзшую реку Куэнгу, опрокинувшись на крышу. В автобусе находились 44 человека. ДТП произошло, когда водитель превысил скорость движения и не справился с управлением. Владельцу компании предъявили обвинение по ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших смерть двух и более лиц").

"С учетом мнения государственного обвинителя суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, взяв под стражу в зале суда. Дополнительно он лишен права заниматься деятельностью по осуществлению пассажирских перевозок сроком на два года и шесть месяцев", - говорится в сообщении.

Суд установил, что предприниматель был обязан обеспечить поддержание исправного технического состояния транспортных средств. Однако 1 декабря 2019 года технический осмотр автобуса перед его выездом из Сретенска в Читу не был проведен, неисправность тормозной системы не выявлена. В результате в процессе движения не сработали тормоза задних правых колес, из-за чего машину занесло, она упала с моста. В дорожно-транспортном происшествии погибли водитель и 18 пассажиров автобуса, еще 19 пассажиров получили телесные повреждения различной степени тяжести.