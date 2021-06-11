Экс-замглавы Екатеринбурга Виктора Контеева этапировали в Екатеринбург

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июня. /ТАСС/. Бывший замглавы администрации Екатеринбурга Виктор Контеев этапирован в Екатеринбург. Об этом ТАСС в пятницу сообщил адвокат Сергей Колосовский, защищающий интересы семьи Контеева.

В мае сообщалось, что следователи возобновили расследование дела бывшего замглавы администрации Екатеринбурга Виктора Контеева, осужденного за заказные убийства. Колосовский пояснял, что возобновилось расследование дела о покушении на убийство предпринимателя Краснова, которое было совершено несколько лет назад, все причастные к этому делу осуждены.

"Да", - сказал Колосовский, отвечая на вопрос, этапирован ли Контеев в Екатеринбург из Кировской области.

Курганский областной суд в июне 2014 года приговорил Контеева к 18 годам колонии, признав виновным в вымогательстве более 200 млн рублей, подстрекательстве к убийству двух человек и получении взятки в размере 5 млн рублей.