Адвокаты волгоградских врачей, осужденных из-за смерти роженицы, обжаловали приговор

ВОЛГОГРАД, 11 июня. /ТАСС/. Адвокаты двух врачей перинатального центра города Волжский, приговоренных к двум годам колонии общего режима из-за оказания некачественных медуслуг, повлекших смерть роженицы, обжаловали приговор, сообщила ТАСС в пятницу руководитель объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская.

Она добавила, что "к жалобам также прилагается открытое письмо ассоциации медицинских работников в поддержку осужденных. "Кроме того, в суд поступило апелляционное представление государственного обвинителя, в котором он просит усилить назначенное осужденным наказание", - уточнила Вальковская.

Беременная жительница Волгоградской области М. умерла в январе 2017 года из-за врачебных ошибок, допущенных заведующей акушерским отделением перинатального центра №1 города Волжский Наталией Андреевой и заместителем главврача по медчасти Еленой Поповой. Ребенок родился мертвым. Волжский горсуд 31 мая приговорил Андрееву и Попову к двум годам исправительной колонии общего режима каждую.

"В Волжский городской суд поступили жалобы от адвокатов врачей Натальи Андреевой и Елены Поповой, осужденных за оказание некачественных медицинских услуг. В апелляционных жалобах они просят отменить приговор и оправдать своих подзащитных по предъявленному обвинению", - сказала Вальковская.

Ранее Дзержинский районный суда Волгограда признал виновными за серию должностных преступлений бывшего главврача волгоградского областного патологоанатомического бюро В. Колченко и его сообщниц Н. Герасименко и Е. Черкасову. Колченко приговорен к девяти годам колонии строгого режима, двое его подчиненных - к двум и полутора годам лишения свободы условно. В частности, главврач решил искусственно занизить статистический показатель так называемой материнской смертности на территории Волгоградской области. Зная, что при жизни М. был поставлен диагноз аутоиммунный гепатит, он дал указание и.о. заведующей отделением и врачу-патологоанатому уничтожить биологические образцы роженицы, подменив их на объекты мужчины, печень которого была поражена гепатитом. Впоследствии они сфальсифицировали протокол патологоанатомического исследования, справку о смерти, содержащую ложные сведения о диагнозе, а также медицинское свидетельство о смерти, которое выдали родственникам умершей.