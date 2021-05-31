Двух врачей перинатального центра Волжского получили тюремные сроки

ВОЛГОГРАД, 31 мая. /ТАСС/. Волжский горсуд в понедельник приговорил двух врачей перинатального центра к двум годам колонии общего режима из-за оказания некачественных медуслуг, повлекших смерть роженицы. Об этом сообщила журналистам руководитель объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская.

Беременная жительница Волгоградской области умерла в январе 2017 года из-за врачебных ошибок, допущенных заведующей акушерским отделением перинатального центра №1 города Волжского Наталией Андреевой и заместителем главного врача по медицинской части Еленой Поповой. Ребенок молодой женщины был также рожден мертвым.

"Суд признал виновными Андрееву и Попову в оказании медицинской помощи, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья пациента (п. "а", "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ). Им назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - сказала Вальковская.

Ранее сообщалось, что Дзержинский районный суда Волгограда признал виновными за серию должностных преступлений бывшего главврача волгоградского областного патологоанатомического бюро и его сообщников. Бывший главврач приговорен к 9 годам колонии строгого режима, двое его подчиненных - к двум и полутора годам лишения свободы условно. В частности, главврач решил искусственно занизить статистический показатель так называемой материнской смертности на территории Волгоградской области. Зная, что при жизни М. был поставлен диагноз "аутоиммунный гепатит", он дал указание и. о. заведующей отделением и врачу-патологоанатому уничтожить биологические образцы роженицы, подменив их на объекты мужчины, печень которого была поражена гепатитом. Впоследствии они сфальсифицировали протокол патологоанатомического исследования, справку о смерти, содержащую ложные сведения о диагнозе, а также медицинское свидетельство о смерти, которое выдали родственникам умершей.