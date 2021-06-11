Обыск проходит у главы Семикаракорского района Ростовской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 июня. /ТАСС/. Силовики проводят обыск у председателя собрания депутатов - главы Семикаракорского района Ростовской области Виктора Талалаева, сообщил в пятницу ТАСС источник в правоохранительных органах региона. Обыск проходит в рамках уголовного дела в отношении одного из бывших подчиненных чиновника.

"У Талалаева проходят обыски, работают следователи СК. Это связано с делом в отношении бывшего замглавы администрации [Семикаракорского района] Михаила Аниканова", - сказал собеседник агентства.

В декабре 2019 года следователи возбудили уголовное дело в отношении первого заместителя главы администрации Семикаракорского района Ростовской области Аниканова. Мужчину подозревают в мошенничестве и подстрекательстве к служебному подлогу в целях получения права собственности на земельный участок. По версии следствия, чиновник вместе со своей супругой незаконно получил права собственности на земельный участок.