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Обыск проходит у главы Семикаракорского района Ростовской области

По данным источника в правоохранительных органах, обыск связан с уголовным делом в отношении одного из бывших подчиненных чиновника

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 июня. /ТАСС/. Силовики проводят обыск у председателя собрания депутатов - главы Семикаракорского района Ростовской области Виктора Талалаева, сообщил в пятницу ТАСС источник в правоохранительных органах региона. Обыск проходит в рамках уголовного дела в отношении одного из бывших подчиненных чиновника.

"У Талалаева проходят обыски, работают следователи СК. Это связано с делом в отношении бывшего замглавы администрации [Семикаракорского района] Михаила Аниканова", - сказал собеседник агентства.

В декабре 2019 года следователи возбудили уголовное дело в отношении первого заместителя главы администрации Семикаракорского района Ростовской области Аниканова. Мужчину подозревают в мошенничестве и подстрекательстве к служебному подлогу в целях получения права собственности на земельный участок. По версии следствия, чиновник вместе со своей супругой незаконно получил права собственности на земельный участок.

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