В Москве задержали участника драки, напавшего на волейболиста "Факела"

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали в Москве подозреваемого в нападении на игрока волейбольной команды "Факел" из Нового Уренгоя Алексея Чанчикова. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"В настоящее время подозреваемый в избиении задержан, он находится в отеле полиции", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве подтвердили факт задержания, но не уточнили подробностей.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщал, что 6 июня на Новослободской улице произошла драка, в ходе которой волейболиста "Факела" Алексея Чанчикова ударил по голове неизвестный. Спортсмен упал и ударился головой об асфальт, у него диагностированы переломы костей свода и основания черепа, а также ушиб мозга.

Источник добавил, что спортсмен вместе с друзьями возвращался из бара и был пьян. Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.