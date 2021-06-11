{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Осужденный за взятки экс-глава Марий Эл сообщил, что у него нет жалоб на содержание в СИЗО

Леонида Маркелова осудили на 13 лет

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 июня. /ТАСС/. Бывший глава Республики Марий Эл Леонид Маркелов, осужденный на 13 лет за получение взятки, заявил, что не имеет жалоб на содержание в СИЗО. Об этом он сообщил в пятницу журналистам во время перерыва в заседании Нижегородского областного суда, где рассматривается его апелляция на приговор.

На эту тему
Уголовное дело в отношении экс-главы Марий Эл Леонида Маркелова. Главное
Уголовное дело в отношении экс-главы Марий Эл Леонида Маркелова.

"Как у арестанта, у меня претензий нет. Очень внимательное руководство, очень внимательный персонал - ни хамства, ни оскорблений", - добавил он.

Маркелов сообщил, что в СИЗО пишет стихи и поэмы, а также много читает. "Безобразная герцогиня" у меня поэма называется. <...> Шекспира перечитал, читаю сейчас "Илиаду" и "Одиссею". Перечитал "Маленькие трагедии" Пушкина пять раз, "Евгения Онегина" - в очередной раз. Самая главная книга, которую я читаю, - это Библия, ее я читаю каждый день", - сказал Маркелов.

Кроме того, он сообщил, что ему в СИЗО сделали первый компонент вакцины от коронавируса.

Теги
Маркелов, Леонид ИгоревичРоссияМарий Эл
Полиция задержала семь человек перед началом саммита G7 в Корнуолле
Задержанные подозреваются в намерении нарушить общественный порядок и нанести ущерб собственности
Читать полностью