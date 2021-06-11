Осужденный за взятки экс-глава Марий Эл сообщил, что у него нет жалоб на содержание в СИЗО

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 июня. /ТАСС/. Бывший глава Республики Марий Эл Леонид Маркелов, осужденный на 13 лет за получение взятки, заявил, что не имеет жалоб на содержание в СИЗО. Об этом он сообщил в пятницу журналистам во время перерыва в заседании Нижегородского областного суда, где рассматривается его апелляция на приговор.

"Как у арестанта, у меня претензий нет. Очень внимательное руководство, очень внимательный персонал - ни хамства, ни оскорблений", - добавил он.

Маркелов сообщил, что в СИЗО пишет стихи и поэмы, а также много читает. "Безобразная герцогиня" у меня поэма называется. <...> Шекспира перечитал, читаю сейчас "Илиаду" и "Одиссею". Перечитал "Маленькие трагедии" Пушкина пять раз, "Евгения Онегина" - в очередной раз. Самая главная книга, которую я читаю, - это Библия, ее я читаю каждый день", - сказал Маркелов.

Кроме того, он сообщил, что ему в СИЗО сделали первый компонент вакцины от коронавируса.