Полиция возбудила дело в отношении устроившего в центре Москвы стрельбу акциониста

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Сотрудники полиции возбудили уголовное дело в отношении акциониста Павла Крисевича, который устроил стрельбу на Красной площади в Москве.

"Сотрудниками полиции при патрулировании территории на Красной площади был замечен гражданин, который произвел несколько выстрелов в воздух из охолощенного оружия и сымитировал третий в себя. Он задержан и доставлен в отдел полиции. В отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ ("Хулиганство")", - сообщили журналистам в пресс-службе столичной полиции. Решается вопрос о задержании мужчины до избрания меры пресечения.

Как ранее сообщил адвокат Крисевича, у его подзащитного изъяли мобильный телефон и охолощенный пистолет Р-411. По словам адвокатов, днем в пятницу его подзащитный один-два раза выстрелил из пистолета на Красной площади, после чего его задержали.

Ранее Крисевич был дважды подвергнут административному аресту за свои акции: он забрался в сферу из колючей проволоки на Арбате и выкрикивал лозунги политического содержания, а в ноябре прошлого года на Лубянке он сымитировал распятие. После этих акций он был отчислен из Российского университета дружбы народов.