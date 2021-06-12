Собственники квартир после пожара в пятиэтажке в Южно-Сахалинске получат до 100 тыс. руб.

ТАСС, 12 июня. Власти на Сахалине выплатят материальную помощь в размере более 100 тыс. рублей собственникам наиболее пострадавших при крупном пожаре на крыше пятиэтажки в Южно-Сахалинске квартир. Об этом сообщил департамент информационной политики администрации губернатора и правительства области.

Пожар в доме по проспекту Мира, 157 в Южно-Сахалинске произошел накануне около 14 часов. Загорелась крыша. Огонь охватил площадь 800 кв. м. В пожаре полностью выгорела одна квартира, остальные залили водой. Всего в пострадавшем доме 98 квартир. Травмы получил один человек.

"Закон предусматривает материальные выплаты - по 20 тыс. рублей на человека. Люди начнут получать эти деньги с сегодняшнего дня. Семьям с детьми, инвалидам, ветеранам выплатят еще по 50 тыс. рублей на семью. У собственников наиболее пострадавших квартир есть возможность получить компенсацию до 100 тыс. рублей на ремонт. Если у человека особая жизненная ситуация, помощь будут оказывать в индивидуальном порядке", - говорится в сообщении по итогам встречи губернатора области Валерия Лимаренко с жильцами пятиэтажки.

Отмечается, что на встрече к главе региона обратилась молодая семья. Сахалинцы приобрели в ипотеку квартиру на пятом этаже, во время тушения пожара она сильно пострадала. Семья попросила отсрочку по ипотечным платежам, чтобы немного привести квартиру в порядок. Губернатор заверил, что в этом вопросе людям окажут содействие.

Жильцам пострадавшего дома вчера разрешили вернуться в свои квартиры. В ближайшие дни в пятиэтажке снимут сгоревшую кровлю и укроют специальным материалом, чтобы не было протечек. Ремонт крыши займет несколько месяцев. На просушку квартир тепловыми пушками уйдет два-три дня. В целях безопасности на это время дом останется обесточен. До конца года в пятиэтажке проведут капитальный ремонт электросетей. Кроме того, перед управляющей компанией поставлена задача сделать ремонт в подъездах.