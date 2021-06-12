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В полиции заявили, что Крисевич умышленно нарушил безопасность людей на Красной площади

Акционист "демонстрировал пренебрежительное отношение" к окружающим и "вел себя вызывающе", говорится в протоколе

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Акционист Павел Крисевич, задержанный за стрельбу на Красной площади, умышленно пытался нарушить безопасность людей, находившихся там в момент его акции. Об этом говорится в копии протокола о его задержании, с текстом которой ознакомился ТАСС.

"Крисевич имел умысел на совершение хулиганства, то есть грубого нарушения общественного порядка, действуя умышленно, осознавая, что его действия могут нарушить общественный порядок, общественную нравственность и жизнедеятельность гостей и жителей Москвы, в присутствии многочисленных посетителей Красной площади, находившихся в непосредственной близости от происходящего, демонстрируя пренебрежительное к ним отношение, ведя себя вызывающе, желая противопоставить себя окружающим <...>, произвел два выстрела, после чего сымитировал выстрел в себя и упал", - сказано в документе.

В нем также отмечается, что журналистка SOTA снимала в этот момент Крисевича на видеокамеру мобильного телефона.

Ранее сообщалось, что в отношении акциониста Крисевича полиция возбудила уголовное дело по ст. 213 УК РФ ("Хулиганство") за стрельбу на Красной площади. Он произвел два выстрела в воздух из охолощенного оружия и сымитировал третий в себя. Как ранее сообщил адвокат, у его подзащитного изъяли мобильный телефон и охолощенный пистолет Р-411. По делу также проходит журналистка Ника Самусик.

Крисевич ранее был дважды подвергнут административному аресту за свои акции: он забрался в сферу из колючей проволоки на Арбате и выкрикивал лозунги политического содержания, а в ноябре прошлого года на Лубянке сымитировал распятие. После этих акций он был отчислен из Российского университета дружбы народов.

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