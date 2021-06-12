СК возбудил дело о похищении двухлетней девочки в Подмосковье

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело о похищении двухлетнего ребенка, которого увела знакомая его матери в Видном. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

"Следственным отделом по Видному ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту похищения 2-летней девочки (ч. 2 ст. 126 УК РФ), - сообщила Врадий. - Следствие обращается ко всем, кто располагает информацией о местонахождении женщины и ребенка сообщить в следственный отдел по г. Видное ГСУ СК России по Московской области по номеру телефона 8-963-729-40-65".

11 июня мать девочки обратилась в полицию с заявлением об исчезновении двухлетней дочери. Ребенок находился под присмотром знакомой матери. Вечером в пятницу женщина увела девочку из дома в неизвестном направлении. В пресс-службе областного ГУ МВД РФ агентству сообщили, что проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление местонахождения женщины и ребенка. Выясняются обстоятельства случившегося.

Прокуратура Московской области поставила ход расследования на контроль. Также Видновская городская прокуратура в ходе проверки даст оценку соблюдению требований федерального законодательства о несовершеннолетних, а также действиям родителей по исполнению ими своих обязанностей по воспитанию детей.