Суд арестовал замглавы департамента Минобрнауки на два месяца по делу о мошенничестве

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Хорошевский суд Москвы на два месяца отправил в СИЗО замдиректора департамента Минобрнауки РФ Романа Коровина в рамках расследования уголовного дела о крупном мошенничестве. Как уточнили ТАСС в пресс-службе суда, арестованный проходит по делу в статусе подозреваемого.

"В отношении подозреваемого Коровина избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до августа", - сказала собеседница агентства.

Коровин был задержан по делу о крупном мошенничестве. Он является фигурантом уголовного дела, возбужденного по ч. 2 ст. 159.2 ("Мошенничество при получении выплат, по предварительному сговору"). Санкция статьи предусматривает наказание до десяти лет лишения свободы со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

В пресс-службе Минобрнауки сообщили ТАСС, что задержание Коровина не связано с его деятельностью в министерстве. Ранее он служил в МЧС.