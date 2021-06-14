Источник: не менее пяти сильных взрывов произошло на горящей АЗС в Новосибирске

ТАСС, 14 июня. Не менее пяти сильных взрывов произошло на газовой автозаправке в Новосибирске. Об этом ТАСС в понедельник сообщил источник в экстренных службах.

Что известно о пожаре на автозаправке в Новосибирске

"Установлено, что на АЗС, где начался пожар, произошло не менее пяти сильных взрывов. После них последовала сильная ударная волна, ее ощущали жители соседних домов", - сказал собеседник агентства. По его данным, черный дым в настоящее время виден из разных районов города.

В понедельник днем на Гусинобродском шоссе, дом 60, загорелась газовая автозаправочная станция "Еврогаз". В результате произошли взрывы емкостей с топливом. Пострадали 16 человек, среди них двое пожарных, которые вели борьбу с огнем, оба госпитализированы.