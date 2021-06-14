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Пожар на АЗС в Новосибирске
Обновлено 

Источник: не менее пяти сильных взрывов произошло на горящей АЗС в Новосибирске

После них последовала сильная ударная волна, которую ощутили жители соседних домов
© Андрей Березкин/ТАСС

ТАСС, 14 июня. Не менее пяти сильных взрывов произошло на газовой автозаправке в Новосибирске. Об этом ТАСС в понедельник сообщил источник в экстренных службах.

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"Установлено, что на АЗС, где начался пожар, произошло не менее пяти сильных взрывов. После них последовала сильная ударная волна, ее ощущали жители соседних домов", - сказал собеседник агентства. По его данным, черный дым в настоящее время виден из разных районов города.

В понедельник днем на Гусинобродском шоссе, дом 60, загорелась газовая автозаправочная станция "Еврогаз". В результате произошли взрывы емкостей с топливом. Пострадали 16 человек, среди них двое пожарных, которые вели борьбу с огнем, оба госпитализированы.

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РоссияНовосибирская областьПожар на АЗС в Новосибирске
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