Во время взрыва на АЗС в Новосибирске пострадали три гражданина Киргизии

БИШКЕК, 15 июня. /ТАСС/. Три гражданина Киргизии пострадали во время взрыва на АЗС в Новосибирске. Об этом сообщило во вторник киргизское внешнеполитическое ведомство.

Что известно о пожаре на автозаправке в Новосибирске

"В связи с тем, что место происшествия находится вблизи района компактного проживания кыргызстанцев, сотрудники генконсульства Кыргызской Республики в Новосибирске оперативно выехали на место происшествия и провели взаимодействие с представителями оперативного штаба ГУ МЧС РФ по Новосибирской области, от которых была получена предварительная информация о троих пострадавших гражданах Кыргызской Республики с ожогами различной степени тяжести", - говорится в сообщении.

По данным МИД республики, ожоги примерно 20% тела во время взрыва получил житель города Кара-Суу Ошской области Киргизии 1968 года рождения, еще один уроженец Ошской области 2001 года рождения получил ожоги около 5% тела. Третий пострадавший 1988 года рождения также является жителем Ошской области, у него диагностировано около 7% ожога тела.

"Также установлено, что в результате пожара и взрыва уничтожено кафе, арендованное гражданкой Кыргызской Республики", - добавили в МИД.

Как заверило ведомство, киргизская сторона в настоящее время "поддерживает тесную связь" с оперативным штабом ГУ МЧС РФ по Новосибирской области, органами здравоохранения и полиции.