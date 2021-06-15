СК намерен добиться ареста директора газовой АЗС в Новосибирске, на которой возник пожар

ТАСС, 15 июня. Следователи будут добиваться ареста директора газовой автозаправочной станции в Новосибирске, где в результате пожара и взрывов пострадали 35 человек. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе СК.

"Следователи будут ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в ведомстве.

Следствие считает, что 57-летний директор газовой АЗС не принял должных мер к обеспечению правил безопасности и организации сливно-наливных работ по разгрузке сжиженного газа.

Следователи получили информацию о том, что 14 июня на АЗС на смене находился 66-летний заправщик и 28-летняя кассир. Для разгрузки топлива на автозаправочную станцию прибыл газовоз под управлением 48-летнего водителя. После этого водитель и заправщик приступили к выполнению сливно-наливных работ по разгрузке сжиженного газа из привезенной емкости в емкость, находящуюся на газовой АЗС. "Во время производства сливно-наливных работ произошло воспламенение газовой смеси", - рассказали в СК.

Сотрудники АЗС и водитель цистерны приступили к эвакуации граждан на безопасное расстояние. Но затем воспламенилась вся имеющаяся на АЗС газовая смесь. В числе пострадавших как работники АЗС, так и организаций, расположенных в непосредственной близости от места событий, а также граждане, наблюдавшие за пожаром на незначительном расстоянии. "Следователями и следователями-криминалистами в ходе осмотра места происшествия изъята необходимая документация с целью проверки финансово-хозяйственной деятельности организации, соблюдения требований охраны труда и техники безопасности", - сообщили в СК. Назначены пожаротехническая судебная экспертиза и судебно-медицинская экспертиза.